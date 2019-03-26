В работе администрации Перми нашлись нарушения на миллиард рублей

В работе администрации Перми за 2018 год обнаружены нарушения на сумму порядка миллиарда рублей. Об этом на заседании гордумы заявила руководитель контрольно-счетной палаты (КСП) города Мария Батуева.
По оценкам главы КСП, нарушения выявлены во всех подразделениях администрации. По итогам проверки возбуждено 17 административных дел. Общая сумма взысканий — 121 тысяча рублей.
В пресс-службе администрации Перми «URA.RU» пояснили, что в сравнении с итогами проверки за 2017 год сумма выявленных нарушений и замечаний сократилась в три раза. 70% нарушений, выявленных при предыдущей проверке, были устранены до начала 2019 года. По оставшимся недочетам разработана дорожная карта.
В середине марта «URA.RU» сообщало о визите сотрудников ФСБ в департамент экономики и промышленной политики. Поводом для проверки послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение работы с исками и претензиями.