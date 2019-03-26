Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы

В последние месяцы жизни певица Юлия Началова испытывала финансовые трудности и жила на алименты от своего бывшего супруга, футболиста Евгения Алдонина. Об этом рассказал промоутер артистки Сергей Лавров.
«В последнее время Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь Веру. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение», — цитирует Лаврова издание Teleprogramma.pro. Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, напоминает портал «Дни.ру». Причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильный абсцесс. Певицу похоронили 21 марта. Как отмечает телеканал 360, последний путь артистку проводили овациями сотни поклонников, ее родственники, друзья, а также звезды шоу-бизнеса.