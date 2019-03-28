Бывший полицейский подал в суд на ТНТ из-за секса с пистолетом

Бывший сотрудник полиции из Санкт-Петербурга подал в суд на телеканал ТНТ. Мужчину возмутила постельная сцена в сериале «Мертвое озеро», в которой полицейский занимается сексом со своей девушкой, используя табельное оружие.
«Как патриота и бывшего полицейского, меня оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию», — цитирует истца РИА «Новости».
По словам экс-полицейского, оскорбительная сцена в сериале принесла ему моральные страдания. Теперь он требует у телеканала 50 тысяч рублей и публичные извинения. Заявление бывшего сотрудника полиции принял Мещанский суд Москвы.
Ранее на телеканал ТНТ собирались подавать в суд внуки советских маршалов Ивана Конева и Ивана Баграмяна, напоминает агентство Nation News. Поводом стала шутка актрисы Наталии Медведевой, которая рассказывала, как «хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым». Позже дочь маршала Конева пояснила, что идти в суд не собирается, поскольку участницы юмористической передачи попросту «заигрались», отмечает телеканал 360.