Садальский назвал Зеленского умницей и выдающимся политиком

«Когда вокруг все плачут, то должен найтись герой, который снова научит людей смеяться» Фото: стоп-кадр видео, youtube-канал «Зе! Президент»

Известный российский актер Станислав Садальский поддержал своего коллегу Владимира Зеленского, баллотирующегося на пост президента Украины. По словам Садальского, за свое желание спасти страну, Зеленский единственный из кандидатов достоин памятника при жизни.

Вспоминая свою совместную работу в кино с нынешним политиком, актер назвал коллегу порядочным организатором, передает News.ru. «Имел счастье работать в кино с будущим президентом Украины, написал актер в Instagram. — Зеленский уже выдающийся политик».

Зеленский, как считает Садальский, «четко хочет найти способ спасти Украину», при этом подвергая свою жизнь опасности «в фашиствующей стране». Актер уверен, что в нынешней ситуации на Украине виноваты «америкосы», которые «добились своего, поссорив два великих народа».

То, что в президенты идет шоумен, Садальского не смущает: «Когда вокруг все плачут, то должен найтись герой, который снова научит людей смеяться и улыбаться в лицо трудностям и горю!»

Между тем, по данным независимых опросов, отрыв Зеленского от нынешнего главы государства Петра Порошенко в составляет 6%. Зеленского, который лидирует в гонке за президентское кресло, готовы поддержать 17,8% избирателей. За Порошенко, который идет вторым — 11,7% избирателей. Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта.