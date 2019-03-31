30 марта 2019

«Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 01:56
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Конференция «Открытой России» решила ликвидировать движениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.

«Движение „Открытая Россия“ ликвидировано по решению конференции», — приводит «Интерфакс» слова представителя движения. Соответствующее решение, по словам собеседницы агентства, было принято для защиты активистов, против которых возбуждены несколько десятков административных дел за участие в нежелательной организации. «Мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее», — заключила Грязневич.

«Открытая Россия» была создана по инициативе бизнесмена Михаила Ходорковского в 2001 году. В 2017 году Генпрокуратура внесла движение в список нежелательных организаций, признав ее дискредитирующей и не признающей результаты российских выборов. Незадолго до ликвидации, 24 марта, движение подало в Министерство юстиции РФ документы для официальной регистрации в качестве общественной организации.

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