Полиция задержала челябинца, который нарядился сотрудником ДПС и устроил драку

Пьяный челябинец купил форму сотрудника ДПС и устроил драку в баре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала 25-летнего челябинца, устроившего драку в одном из баров в ночь на 29 марта. Хулиган при этом был в форме сотрудника ДПС. На него завели административное дело по ч.1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия). Мужчине грозит штраф от 1000 до 1500 рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Задержанный неоднократно привлекался к ответственности в несовершеннолетнем возрасте за вождение автомобиля без водительского удостоверения, вождение в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения. Он не работал в полиции. А форму приобрел по частям на сайте объявлений для перепродажи. По месту проживания задержанного изъяты форма инспектора ДПС и жезл», — добавили в полицейском главке.