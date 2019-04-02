Минфин назвал условия появления новых налогов

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 15:04
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Заседание правительства Челябинской области с главами муниципалитетов. Челябинск., чиновник, портфель, бизнес, бюрократ
Минфин ждет от бизнеса предложенийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Список новых сборов и налогов, которые дополнят Налоговый кодекс РФ, определят в ходе с диалога с бизнесом и общественными организациями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«В рамках работы по систематизации неналоговых платежей идет формирование перечня сборов, которые могут быть предложены для включения в Налоговый кодекс. Никакие решения пока еще не приняты», — пишет RNS. В Минфине подчеркнули, что изменения по перечню сборов должны приниматься совместно с бизнесом, поэтому от предпринимателей и общественных организаций ждут предложений и замечаний.

Ключевая цель изменений — обеспечить прозрачность и предсказуемость работы бизнеса, не допустив роста нагрузки на предпринимателей, уточнили в министерстве. В ведомстве добавили, что целевое назначение платежей изменится не должно.

Ранее Минфин предложил внести в Налоговый кодекс два новых налога и три сбора. Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, гостиничном налоге и сборе с операторов связи. Ведомство планирует узаконить платежи, которые считаются сейчас неналоговыми. Кандидат экономических наук Валерий Сенков объяснил «URA.RU», почему новые налоги полезны для страны.

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