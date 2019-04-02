Экономист поддержал введение новых налогов в России

Новые сборы через цены лягут на плечи потребителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение Министерства финансов РФ ввести два новых налога и три сбора объясняется тем, что страна находится под давлением санкций. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил кандидат экономических наук Валерий Сенков. По его словам, включение новых сборов является правильным решением.

Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, гостиничном налоге и сборе с операторов связи. Ведомство планирует узаконить платежи, которые считаются сейчас неналоговыми.

По словам собеседника агентства, экономика России начинает ориентироваться на оптимизацию внутренних ресурсов. «Если организация или физическое лицо что-то уплачивает и это что-то является налогом, то такой сбор должен быть прописан в Налоговом кодексе. Так, если организация должна уплачивать экологический налог, то она будет заинтересована в использовании чистых технологий, чтобы сократить объемы выбросов и минимизировать издержки», — пояснил Сенков.

Сенков заметил, что гостиничный сбор, который заменит курортный, позволит увеличить региональный бюджет. В то же время, по его словам, такой налог через цены на услуги ляжет на плечи потребителей.