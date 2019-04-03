В Югре партия решает кадровые проблемы за счет ипотечников

Коммунисты ХМАО готовы официально возглавить протест молодых ипотечников региона. Об этом говорится в обращении первого секретаря окружкома КПРФ Алексея Савинцева лидеру активистов Олесе Киканян.
В документе Савинцев говорит, что партия готова объединиться с протестующими ипотечниками. «Считаю, что для защиты своих прав и привлечения внимания общественности необходимы протестные мероприятия, разрешенные действующим законодательством, а также активное участие в выборах города и округа вашей организации, и мы предлагаем вам на платформе нашей партии и нашего юридического опыта эти мероприятия реализовать», — отмечается в обращении.
Дозвониться до Савинцева на момент публикации не удалось, вероятнее всего, он принимает участие в юбилейных мероприятиях окружной Думы. Олеся Киканян рассказала «URA.RU», что среди активистов много людей, которые действительно могут пойти на выборы, однако дальнейшие действия общественников будут зависеть от итогов переговоров с окружным правительством.
«Будет встреча с замгубернатора Андреем Зобницевым. Есть новая подпрограмма: многодетные семьи и с детьми с особенностями могут получить субсидию даже при достижении возраста в 36 лет, но открыт вопрос по финансированию этой подпрограммы», — отметила активистка.
Молодые ипотечники, напомним, протестуют из-за исключения из окружной программы «Молодая семья» достигших 36 лет. Активисты проводили до пяти акций протеста в день. По мнению политолога Надежды Ушаковой, коммунисты могут за счет общественников решать свои кадровые проблемы.
«КПРФ в Сургуте в прошедший электоральные цикл сильно растеряла свой электорат. Именно поэтому молодые коммунисты и активизируются в любых медийных вопросах, тем самым решая несколько задач: повысить узнаваемость, показать активность, отработать технологии», — отмечает эксперт.
Ранее «URA.RU» сообщало, что КПРФ в Югре претендует на роль лидирующей оппозиционной партии. Местные коммунисты применяют новые технологии, которые не всегда поддержаны жителями. Например, политики поддержали митингом испанского музыканта и политического активиста Пабло Хаселя. Также агентство сообщало, что в Сургуте коммунисты консультируют ипотечников для организации протеста.