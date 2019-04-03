Челябинский губернатор Текслер «усилил» сослуживца, доверив ему свою переписку

Вся деловая почта врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера теперь проходит через его помощника Виктора Мамина. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.
«Виктор Мамин отвечает за деловую переписку Алексея Текслера, — рассказывает инсайдер. — Он [Мамин] уже провел ряд встреч с руководителями министерств и готовит „аналитички“ по документообороту в правительстве области».
Мамин продолжает занимать кабинет, закрепленный за мэрией Челябинска, но ему готовят новый — тот, что ранее был за сенатором Ириной Гехт. Это помещение пустует с тех пор, как Гехт перевели в здание Законодательного собрания Челябинской области. Бывшие апартаменты сенатора находятся рядом с кабинетом и. о. вице-губернатора Евгения Тефтелева, отвечающего за работу министерства имущества и управления делами. Источники заявляют, что Мамин в будущем сменит именно Тефтелева на посту замглавы региона и станет курировать его вопросы.
«Только произойдет это не в ближайшее время, — уточняет источник. — Проверка документов на Мамина и допуск к гостайне, так как его рассматривают на госдолжность, может занять до трех месяцев». От официальных комментариев, чем именно занимается Виктор Мамин в правительстве области, в резиденции врио губернатора воздерживаются.
Виктор Мамин приехал в Челябинск через несколько дней после того, как Алексей Текслер был назначен врио губернатора. Ранее он работал в структурах, которые курировал Текслер.