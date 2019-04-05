04 апреля 2019

Суд на Урале обязал женщину отдать дочь итальянскому мужу

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 20:57
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Дарья должна сама отвезти дочь в ИталиюФото: Pixabay.com

Жительница Екатеринбурга Дарья должна вернуть свою дочь мужу в Италию. Такое решение принял Свердловский областной суд. Россиянка ранее уехала с ребенком от мужа, который якобы ее избивал.

Изначально в Железнодорожном суде Екатеринбурга было принято решение немедленно вернуть ребенка в Италию. Оно основывалось на Гаагской конвенции «О международно-правовых аспектах похищения детей». Дарья привела аргумент, что у дочери не только итальянское, но и российское гражданство, и подала апелляцию в Свердловский облсуд.

«Решение изменено. Женщина до 1 мая должна сама отвезти ребенка в Италию., а в случае невыполнения этого условия — передать его отцу в течение 10 суток, начиная с 1 мая», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дарья познакомилась со своим будущим мужем, который старше ее на 20 лет, по переписке. Она уехала к нему в Италию и вышла замуж. Но муж, по словам Дарьи, избивал ее. Поэтому она сбежала от него на родину. Однако супруг обвинил ее в похищении дочери и обратился в суд.

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