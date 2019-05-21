21 мая 2019

Садальский ответил ведущей «Давай поженимся», предложившей ввести штраф в 300 тысяч за развод

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 21:45
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Станислав Садальский, садальский станислав
Станислав Садальский предположил, что Сябитова хочет «ограбить народ»Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на предложение ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой штрафовать россиян за развод на 300 тысяч рублей. Артист предположил, что сваха решила «ввязаться в гонку, как ограбить народ».

Садальский предостерег россиянок, которые развелись с мужьями, чтобы они не «говорили плохо» о бывших супругах своим детям. «Это у вас с ним не получилось и для вас он плохой, а для ребенка он самый лучший человек, как и вы!» — написал актер на странице в Instagram.

Ранее Сябитова предложила наказывать разводящихся россиян крупным денежным штрафом. По мнению телеведущей, это поможет уменьшить количество разводов в России.

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