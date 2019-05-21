Садальский ответил ведущей «Давай поженимся», предложившей ввести штраф в 300 тысяч за развод

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на предложение ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой штрафовать россиян за развод на 300 тысяч рублей. Артист предположил, что сваха решила «ввязаться в гонку, как ограбить народ».
Садальский предостерег россиянок, которые развелись с мужьями, чтобы они не «говорили плохо» о бывших супругах своим детям. «Это у вас с ним не получилось и для вас он плохой, а для ребенка он самый лучший человек, как и вы!» — написал актер на странице в Instagram.
Ранее Сябитова предложила наказывать разводящихся россиян крупным денежным штрафом. По мнению телеведущей, это поможет уменьшить количество разводов в России.