СМИ: в Москве задержана активистка, выступившая в защиту сквера в Екатеринбурге

Активистка доставлена в районный отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Москве задержана активистка Ассоциации народного сопротивления Лиля Осипова, подозреваемая в участии в акции с дымовыми шашками и баннером «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как рассказал ОВД-Инфо пресс-секретарь движения Никита Зайцев, Осипова была задержана, когда возвращалась домой из гостей. Активистку якобы доставили в отдел полиции по району Хамовники, однако официальных подтверждений этому нет. До самой задержанной журналистам дозвониться не удалось.

Активисты раскидали дымовые шашки и вывесили баннер «Извинись за Екб» у резиденции патриарха 16 мая в знак поддержки жителей Екатеринбурга, которые на тот момент протестовали против строительства храма Святой Екатерины на территории сквера в центре города.