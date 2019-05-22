В Италии задержали сбежавшего из России миллионера

Российского предпринимателя Андрея Смышляева задержали на его вилле на озере Комо в Италии. Ордер на арест предпринимателя был выдан в январе судом Уфы.
«Андрей был арестован вчера вечером [20 мая]. Спустя два часа мне позвонили из газеты. У меня есть впечатление, что кто-то пытается использовать эту историю в качестве бензина, брошенного на огонь. Я подозреваю, что полиция намеренно распространила эту информацию», — цитирует адвоката Смышляева Марию Тирелли телеканал 360.
По версии следствия, Смышляев, будучи гендиректором компании «Трек», декабре 2015 года заключил несколько контрактов на поставку товаров на сумму 34,6 миллиона рублей, из которых не смог вернуть 2,85 миллиона. В марте 2016 года компания «Трек» была объявлена банкротом. Предполагается, что Смышляев запустил процедуру намеренно, чтобы не возвращать долг.
23 мая Смышляева ждет судебное заседание, сообщает «