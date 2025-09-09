Мигрантов не пускают в Россию из-за нарушений ПДД

Иностранцам могут отказать во въезде в Россию из-за неоднократных нарушений правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов. Согласно федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда», запрет на въезд распространяется на мигрантов, которые дважды и более в течение трех лет привлекались к административной ответственности, в том числе за нарушения ПДД.
«РИА Новости изучило более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения. Решение о запрете въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за нарушений правил дородного движения», — передают журналисты агентства.
В качестве примеров нарушений приводились случаи, когда мигрант не оформлял диагностическую карту, не давал преимущества в передвижении пешеходам, а также не соблюдал требования дорожных знаков. Также были выявлены и другие нарушения ПДД, которые стали основанием для запрета на въезд в Россию иностранцу.
Причем из документов следует, что иностранцы пытались оспорить запрет, ссылаясь на незначительность нарушений и добросовестное исполнение обязательств по уплате штрафов. Однако суды отклоняли такие доводы.
В российских регионах периодически проводятся рейды по местам проживания иностранцев. Зачастую в этих случаях выявляют нарушения с их стороны миграционных правил. В итоге это приводит к их депортации и отказу во въезде в Россию.
