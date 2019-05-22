Аппарат губернатора ХМАО парализован из-за отсутствия кадров

Источники предвещают югорскому правительству серьезные проблемы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После ухода с должности вице-губернатора ХМАО Ольги Белоножкиной аппарат губернатора Натальи Комаровой переживает сильнейшую нехватку кадров. Кроме руководителя, двух его заместителей, а также главного юриста в организации не хватает даже рядовых сотрудников. Об этом «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.

По словам собеседника, работа аппарата практически парализована, а поиски новых сотрудников почти не ведутся. «Аппарат губернатора — это одно из ключевых ведомств в югорском правительстве. Нехватка кадров сказывается не только на его работе, но и на работе всего „белого дома“. Эта проблема может привести к негативным последствиям», — резюмирует инсайдер.

Информация на официальном сайте правительства ХМАО также подтверждает слова источника — из четырех вакансий руководителей ведомства три являются вакантными. В департаменте общественных и внешних связей от комментариев отказались, попросив написать официальный запрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», руководитель аппарата Ольга Белоножкина покинула ХМАО и уехала работать в правительство Свердловской области. После стало известно об увольнении главного юриста организации Алексея Сидоркина. Именно он отвечал за создание нормативных актов, а также представлял интересы властей в судах. По неофициальным данным, он продолжит работать чиновником, но уже в Тюменской области.