Соловьев назвал «гигантской ошибкой» опрос ВЦИОМ в Екатеринбурге

Владимир Соловьев заявил о прецеденте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал опрос екатеринбуржцев по поводу строительства храма в сквере у драмтеатра. Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство горожан выступают за возведение собора Святой Екатерины, но на другом месте.

«Была совершена гигантская ошибка. Я считаю, что давно власть не совершала таких ошибок», — заявил Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM». «Я здесь абсолютно на стороне епархии», — отметил журналист. Он назвал митингующих за сохранение сквера «бесноватыми», а опрос — «манипулятивным». «Открыт ящик Пандоры», — сказал Соловьев. Он предупредил, что доверие к процедуре местных согласований «подорвано». По его мнению, после екатеринбургского опроса ВЦИОМ «в стране вообще ничего никто никогда не сможет так просто строить». Соловьев также заявил, что задержанные во время несанкционированного митинга в Екатеринбурге нарушили закон и их не следует отпускать.

Журналист не первый раз резко высказывается в адрес уральцев. Ранее он заявлял, что екатеринбуржцы — «наследники бесов», расстрелявших императора Николая II.

22 мая в Екатеринбурге ВЦИОМ провел опрос. Он показал, что 74% горожан считают сквер у драмтеатра неудачным местом для строительства храма Святой Екатерины. До этого, 13 мая, на месте будущей стройки началась несанкционированная акция протеста против возведения собора. Митинги продолжались несколько дней. На это отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он призвал местные власти к диалогу с горожанами. Сейчас в мэрии и областном правительстве ждут предложений екатеринбуржцев по поводу альтернативных скверу площадок для строительства храма.