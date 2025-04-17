Челябинское отделение Соцфонда проиграло суд фабрике «Пеплос»

Челябинское отделение Соцфонда РФ проиграло судебную апелляцию, пытаясь лишить швейную фабрику «Пеплос» существенных скидок по страховому тарифу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда области по делу о лишении швейного предприятия бонусов при отсутствие производственных травм. Это следует из материалов суда.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.01.2025 по делу № А76-40747/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области — без удовлетворения. На Соцфонд возложена обязанность установить „Пеплос“ скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год в размере 40%», — говорится в материалах на сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
В документах суда отмечается, что при начислении страховых бонусов региональный Соцфонд допустил чрезмерную формальность в своей работе, что не только мешает работодателям получать стимулирующие скидки на страховые взносы, но и снижает их мотивацию улучшать условия труда и предотвращать травматизм. Кроме того, с фонда в пользу предприятия взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. рублей. Впрочем, это пока не окончательное решение по данному делу. Оно может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев.
Ранее Соцфонд пытался оспорил оспорить решение суда, в котором «Пеплосу» вернули право на получение скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В январе суд первой инстанции поддержал фабрику, установив скидку на 2025 год в размере 40%. Вмешательство суда потребовалось, поскольку сам фонд в скидке отказал. Свое решение Соцфонд объяснил тем, что по смертности и травматизму показатели на предприятии «Пеплос» равны нулю, а скидки полагаются, «если все рассчитанные показатели меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности».
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