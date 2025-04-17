17 апреля 2025

Челябинское отделение Соцфонда проиграло суд фабрике «Пеплос»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд при рассмотрении апелляции встал на сторону швейной фабрики
Суд при рассмотрении апелляции встал на сторону швейной фабрики Фото:

Челябинское отделение Соцфонда РФ проиграло судебную апелляцию, пытаясь лишить швейную фабрику «Пеплос» существенных скидок по страховому тарифу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда области по делу о лишении швейного предприятия бонусов при отсутствие производственных травм. Это следует из материалов суда. 

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.01.2025 по делу № А76-40747/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области — без удовлетворения. На Соцфонд возложена обязанность установить „Пеплос“ скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год в размере 40%», — говорится в материалах на сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В документах суда отмечается, что при начислении страховых бонусов региональный Соцфонд допустил чрезмерную формальность в своей работе, что не только мешает работодателям получать стимулирующие скидки на страховые взносы, но и снижает их мотивацию улучшать условия труда и предотвращать травматизм. Кроме того, с фонда в пользу предприятия взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. рублей. Впрочем, это пока не окончательное решение по данному делу. Оно может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев. 

Ранее Соцфонд пытался оспорил оспорить решение суда, в котором «Пеплосу» вернули право на получение скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В январе суд первой инстанции поддержал фабрику, установив скидку на 2025 год в размере 40%. Вмешательство суда потребовалось, поскольку сам фонд в скидке отказал. Свое решение Соцфонд объяснил тем, что по смертности и травматизму показатели на предприятии «Пеплос» равны нулю, а скидки полагаются, «если все рассчитанные показатели меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности». 

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Челябинское отделение Соцфонда РФ проиграло судебную апелляцию, пытаясь лишить швейную фабрику «Пеплос» существенных скидок по страховому тарифу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда области по делу о лишении швейного предприятия бонусов при отсутствие производственных травм. Это следует из материалов суда.  «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.01.2025 по делу № А76-40747/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области — без удовлетворения. На Соцфонд возложена обязанность установить „Пеплос“ скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год в размере 40%», — говорится в материалах на сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. В документах суда отмечается, что при начислении страховых бонусов региональный Соцфонд допустил чрезмерную формальность в своей работе, что не только мешает работодателям получать стимулирующие скидки на страховые взносы, но и снижает их мотивацию улучшать условия труда и предотвращать травматизм. Кроме того, с фонда в пользу предприятия взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. рублей. Впрочем, это пока не окончательное решение по данному делу. Оно может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев.  Ранее Соцфонд пытался оспорил оспорить решение суда, в котором «Пеплосу» вернули право на получение скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В январе суд первой инстанции поддержал фабрику, установив скидку на 2025 год в размере 40%. Вмешательство суда потребовалось, поскольку сам фонд в скидке отказал. Свое решение Соцфонд объяснил тем, что по смертности и травматизму показатели на предприятии «Пеплос» равны нулю, а скидки полагаются, «если все рассчитанные показатели меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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