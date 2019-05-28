В ХМАО суд вынес приговор по делу об убийстве и расчленении известного общественника

Обвиняемый расчленил тело Фото: depositphotos.com

Ханты-Мансийский районный суд вынес решение по поводу резонансного убийства начальника штаба казачьей станицы Ермаковской Александра Лаврова. Единственному обвиняемому Рудобу Мухторову назначено наказание в виде заключения под стражу на девять лет, рассказала «URA.RU» бывшая жена убитого Ирина Пушистова.

Следствие продолжалось 10 месяцев, для вынесения приговора понадобилось 14 судебных заседаний. Дело изначально квалифицировалось по ч. 1, ст. 105 УК РФ, по которой обвиняемому могло грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Однако прокурор запросил для Мухторова 9 лет и 9 месяцев. Суд, приняв во внимание явку с повинной и раскаяние, снизил срок до девяти лет.

«Мы категорически не согласны с таким мягким наказанием и будем обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции», — заявила агентству Пушистова. Жена убитого добавила, что нельзя учитывать и явку с повинной. «Он месяц бегал, его найти не могли. В итоге Мухторова сдал его брат, на которого вышли мои друзья в Кургане и объяснили, что если он не сдастся полиции, то его просто закопают».

Как ранее писало «URA.RU», хладнокровное убийство произошло в Ханты-Мансийске, на территории колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера». Был убит начальник казачьего штаба, ветеран чеченской войны Александр Лавров. Обвиняемый расчленил тело, разложил останки по пакетам и выкинул за мусорные баки на территории учебного заведения. Части тела пролежали там несколько дней.