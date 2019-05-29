Мэрия Екатеринбурга обвинила гордуму в срыве годового отчета Высокинского

Мэрия возложила на гордуму вину за отмену отчета Высокинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга обвинила гордуму в срыве отчета главы города Александра Высокинского о его работе в прошлом году. Пресс-служба администрации сообщила, что Высокинский был готов выступить перед депутатами 30 мая, но, несмотря на это, аппарат думы решил перенести заседание.

В релизе пресс-службы мэрии, говорится, что Высокинский, уезжая в командировку в Кению, обозначил, что вернется в Екатеринбург 29 мая. Первый замглавы города Александр Ковальчик на аппаратном совещании 27 мая подтвердил готовность мэра выступить с отчетом.

«На этом совещании присутствовал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Аппарат ЕГД о планах главы Екатеринбурга был проинформирован. Несмотря на это, аппарат ЕГД принял решение о переносе отчета главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание, сроки которого на текущий момент не обозначены, — заявила пресс-служба. — Теперь определение следующей даты будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга».

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин объяснил «URA.RU», что депутаты не могли принять отчет Высокинского 30 мая по вине самого мэра. «Глава города по регламенту должен был за три дня до заседания предоставить депутатам пакет документов, чтобы они могли изучить отчет и понять, насколько мэр готов к нему. Но пакет документов не поступил. Как депутаты тогда должны были подготовить свои вопросы?» — сказал Володин.

Ранее источники «URA.RU» сообщали, что на отчете Высокинского 30 мая ряд депутатов планировал предъявить главе города серьезные претензии. Спор мог бы завершиться голосованием по вопросу о доверии мэру.

Обновлено: спустя некоторое время релиз с обвинениями в адрес гордумы был удален с официального сайта мэрии. При этом в телеграм-канале пресс-службы администрации запись осталась.