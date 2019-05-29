Власти и силовики опасаются, что мероприятие завершится «апокалипсисом» (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предстоящий концерт Макса Коржа в Челябинске вызвал серьезное беспокойство у полиции и властей города. Музыкант будет выступать до темноты, после чего тысячи подростков могут разбрестись с арены Центрального стадиона по парку имени Гагарина, а фактически городскому бору, с непонятными последствиями.

«Организаторы заявили, что ожидают 15 тысяч слушателей и уже наняли 250 чоповцев. Корж очень популярен у школьников 6-7-8-х классов, концерт заявлен в категории 12+. Куда они все пойдут, когда в 23:00 концерт закончится — и в каком состоянии? Рядом две большие дороги, сосновый бор, фактически лес, — пояснил „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов. — Поэтому мы призываем родителей хотя бы встретить детей, если нет возможности сходить с ними вместе».

В ГУ МВД по Челябинской области, со своей стороны, напомнили взрослым, что за совершенные их детьми нарушения придется отвечать родителям. «Пронос на стадион запрещенных предметов и файеров, а также алкоголя будут пресекаться досмотром на входе. Нарушителей общественного порядка доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к уголовной или административной ответственности», — пояснили в полицейском главке.

Силовики также посоветовали родителям при беседах с собравшимися на концерт детьми напомнить им, что уголовная ответственность по ряду статей наступает с 14 лет, а проступок подростка может «закрыть» для него впоследствии определенные профессии.

Макс Корж — популярный исполнитель из Белоруссии, работающий на стыке клубной и дворовой музыки. Выпустил несколько альбомов, выступает в основном на родине, на Украине, в России и Восточной Европе. Основная аудитория Коржа — дети и подростки.