СМИ узнали, за что этим летом будут штрафовать дачников

За неправильное размещение туалета на даче можно получить штраф до 5 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения будут штрафовать владельцев дачных участков. В списке — неправильное расположение туалета и костры в неположенных местах.

Так, за разведение костров для сжигания мусора или пал сухой травы во время запрета на него физических лиц могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, юридических лиц — на 400 тысяч рублей. Если нарушения приведут к порче чужого имущества или нанесению вреда здоровью людей, для физлиц штраф может достигать 5 тысяч рублей, для юрлиц — 400 тысяч рублей, передает «Российская газета».

В Росреестре также подчеркнули, что существуют отдельные требования для приготовления шашлыков. Костры для их приготовления нельзя разводить ближе, чем в 50 метрах от дома. Если дачный участок не такой большой, нужно будет установить мангал не ближе, чем в пяти метрах от дома, напомнили в ведомстве.

Расстояние между бетонными домами, расположенными на соседних участках, должно быть не менее шести метров, а между жилым домом и забором необходимо сохранять как минимум трехметровое пространство, подчеркнули в Кадастровой палате. Пяти тысяч рублей может достигать штраф за неправильное размещение туалета или бани. Расстояние между ними и домом должно быть не менее 12 метров.

Как ранее писало «URA.RU», в этом году вступил в силу федеральный закон о садоводстве и огородничестве. По словам юристов, отныне дачники должны регистрировать теплицы как объекты недвижимости и соблюдать правила по их размещению. В противном случае для владельцев садовых участков предусмотрены различные штрафы.