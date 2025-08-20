Силы ПВО сбили более 40 беспилотников за ночь

ПВО сбила более 40 беспилотников за ночь
ПВО сбила более 40 беспилотников за ночь Фото:

Российские средства ПВО перехватили и нейтрализовали 42 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атака была пресечена над рядом регионов. Ранее сообщалось об атаках на Ростовскую область.

Российские средства ПВО перехватили и нейтрализовали 42 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атака была пресечена над рядом регионов. Ранее сообщалось об атаках на Ростовскую область.
