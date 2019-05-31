Свердловскую область предлагают перевести в другой часовой пояс

На Среднем Урале могут поменять часовой пояс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область может перейти в другой часовой пояс. Соответствующий вопрос депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрят 5 июня.

«Депутаты рассмотрят обращение гражданина Овечкина Л.Н. по вопросу о переходе Свердловской области в третью часовую зону», — следует из плана работы думы, опубликованного на официальном сайте органа власти. Соответствующий вопрос будет обсуждать комиссия по социальной защите и здравоохранению. Третья часовая зона, куда может перейти регион — это московское время плюс один час.

В пресс-службе гордумы Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что депутаты не обладают достаточными полномочиями, чтобы перевести Свердловскую область в другой часовой пояс. Поэтому на заседании лишь «будет заслушан информационный доклад» на данную тему. Дозвониться до председателя комиссии по соцполитике Риммы Скомороховой, которая будет заниматься соответствующим вопросом, на момент публикации материала не удалось.