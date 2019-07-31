Компания фигуранта дела УМВД требует с «дочки» Антипинского НПЗ 74 миллиона рублей

«Сибнефтехимтрейд» и «АНПЗ-продукт» встретятся в суде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская топливная компания «Сибнефтехимтрейд», директор которой находится под в СИЗО следствием по делу о вымогательстве, требует с «дочки» банкротящегося Антипинского нефтеперерабатывающего завода 74,8 млн рублей.

Согласно опубликованной в картотеке арбитражных дел информации, исковое заявление к ООО «АНПЗ-продукт» пока не принято судом. К документам, переданным на рассмотрение, также приложено ходатайство об обеспечении иска, в том числе по статье федерального закона о несостоятельности.

Директор «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко был задержан силовиками в марте этого года. Его подозревают в вымогательстве 85 млн рублей у предпринимателя Анатолия Лаврентьева. Вместе с ним по делу проходят сотрудник полиции Дмитрий Габов и госслужащий Валентин Калалба. Защита бизнесмена настаивает, что предприниматель пытался вернуть собственные деньги. Гузенко находится в СИЗО до 21 сентября.

С начала июля компанию «АНПЗ-продукт» банкротит «Московский кредитный банк», чтобы вернуть выданный ранее кредит в размере 4,5 млрд рублей.

Бывший эксклюзивный дистрибьютор продукции Антипинского НПЗ теперь не работает с заводом. А новое руководство АНПЗ разместило на официальном сайте объявление, в котором просит считать все коммерческие предложения от «АНПЗ-продукт» недействительными.