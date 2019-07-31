Superjet, летевший в Тюмень, сломался по дороге

Вылетевший в Тюмень Superjet экстренно сел в Самаре из-за проблем с двигателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем. Об этом сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

«Экипаж Sukhoi Superjet экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре», — рассказала изданию «Самара онлайн» представитель надзорного ведомства. Уточняется, что «лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком».

На борту самолета авиакомпании «Азимут» находилось 97 человек. Сейчас все они ожидают замены борта. При экстренной посадке никто из находившихся на борту Sukhoi Superjet не пострадал.

Ранее, 5 мая, другой самолет Sukhoi Superjet 100 — авиакомпании «Аэрофлот» — загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Авиалайнер направлялся из Москвы в Мурманск, но вскоре после вылета из аэропорта Шереметьево совершил экстренную посадку из-за попадания молнии. Во время приземления у лайнера сломалось шасси. В хвостовой части самолета начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек. После произошедшей трагедии генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 (в авиапарке перевозчика более 15 моделей такого самолета). Он также сообщил, что авиакомпания не будет закупать еще 10 лайнеров подобного типа.