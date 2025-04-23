В тюменском центре реабилитации животных «У Лукоморья» родился малыш паки. Об этом URA.RU рассказали в питомнике. Детеныш появился на свет в начале апреля.
«Малышу паки нет еще и месяца. В этой паре это уже третий детеныш. Первый малыш родился в прошлом году весной, через полгода — второй и вот недавно появился третий. Все детеныши живут вместе с родителями», — рассказали сотрудники питомника.
Там отмечают, что в паки родом из Южной Америки. В природе они образуют пары только на период спаривания, в основном каждая особь живет на своей территории. Однако раз пара живет в питомнике вместе, то и пара у них постоянная.
Необычным считается и внешний вид животного. «Паки еще называют большой водной крысой. Они селятся вдоль рек и водоемов, это такая мини-капибара. Окрасом они схожи с оленятами. Ученые спорят, для чего это нужно, потому что у оленей пятнышки со временем пропадают. А у паки остаются», — добавляют сотрудники зоопарка.
Кроме того, малыши паки рождаются самостоятельными. Они сразу покрыты шерстью и появляются на свет с открытыми глазами. Детеныш питается как материнским молоком, так и кормом.
Ранее в питомнике случилось другое необычное пополнение. У кенгуру родился малыш-альбинос.
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