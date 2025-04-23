23 апреля 2025

Мини-капибара: в тюменском зоопарке родился необычный малыш. Видео

В тюменском зоопарке родился детеныш паки
© Служба новостей «URA.RU»
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Малыш напоминает маленькую капибару
Малыш напоминает маленькую капибару Фото:

В тюменском центре реабилитации животных «У Лукоморья» родился малыш паки. Об этом URA.RU рассказали в питомнике. Детеныш появился на свет в начале апреля.

«Малышу паки нет еще и месяца. В этой паре это уже третий детеныш. Первый малыш родился в прошлом году весной, через полгода — второй и вот недавно появился третий. Все детеныши живут вместе с родителями», — рассказали сотрудники питомника.

Там отмечают, что в паки родом из Южной Америки. В природе они образуют пары только на период спаривания, в основном каждая особь живет на своей территории. Однако раз пара живет в питомнике вместе, то и пара у них постоянная.

Необычным считается и внешний вид животного. «Паки еще называют большой водной крысой. Они селятся вдоль рек и водоемов, это такая мини-капибара. Окрасом они схожи с оленятами. Ученые спорят, для чего это нужно, потому что у оленей пятнышки со временем пропадают. А у паки остаются», — добавляют сотрудники зоопарка.

Кроме того, малыши паки рождаются самостоятельными. Они сразу покрыты шерстью и появляются на свет с открытыми глазами. Детеныш питается как материнским молоком, так и кормом.

Ранее в питомнике случилось другое необычное пополнение. У кенгуру родился малыш-альбинос.

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В тюменском центре реабилитации животных «У Лукоморья» родился малыш паки. Об этом URA.RU рассказали в питомнике. Детеныш появился на свет в начале апреля. «Малышу паки нет еще и месяца. В этой паре это уже третий детеныш. Первый малыш родился в прошлом году весной, через полгода — второй и вот недавно появился третий. Все детеныши живут вместе с родителями», — рассказали сотрудники питомника. Там отмечают, что в паки родом из Южной Америки. В природе они образуют пары только на период спаривания, в основном каждая особь живет на своей территории. Однако раз пара живет в питомнике вместе, то и пара у них постоянная. Необычным считается и внешний вид животного. «Паки еще называют большой водной крысой. Они селятся вдоль рек и водоемов, это такая мини-капибара. Окрасом они схожи с оленятами. Ученые спорят, для чего это нужно, потому что у оленей пятнышки со временем пропадают. А у паки остаются», — добавляют сотрудники зоопарка. Кроме того, малыши паки рождаются самостоятельными. Они сразу покрыты шерстью и появляются на свет с открытыми глазами. Детеныш питается как материнским молоком, так и кормом. Ранее в питомнике случилось другое необычное пополнение. У кенгуру родился малыш-альбинос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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