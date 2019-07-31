Вертолет Utair подорвали в Африке

Неизвестные пытались взорвать вертолет Ми-8 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В африканской республике Мали неизвестные подорвали вертолет Utair, сообщили СМИ. Об инциденте, который произошел 22 июля, стало известно только сейчас.

«Вертолет Ми-8, принадлежавший компании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“, был подорван в Мали», — пишет РЕН-ТВ. Инцидент произошел на вертолетной площадке аэропорта Гао.

Взрывом у вертолета повредило стекло, появились вмятина над аварийным выходом и царапины на хвосте. Никто не пострадал. «URA.RU» направило запрос в авиакомпанию.

Пилоты Utair находятся в Мали, оказывая услуги ООН, сообщали в авиакомпании. С 2014 года Франция проводит в Мали военную операцию. В регионе Сахель, расположенном на территории Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Мавритании и Чада, поддерживаются правящие режимы, которые борются с исламскими повстанцами.