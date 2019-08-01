Бывший челябинский вице-губернатор, в ДТП с которым пострадали свердловчане, уходит из эфира

Андрей Косилов был «лицом» и голосом агрохолдинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Из телевизионных и радиоэфиров Челябинска 1 августа снимают рекламу продукции «Рависа», где лично рекламирует гендиректор агрохолдинга, бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов. Ролики меняют на другие, где также рассказывают о продукции «Рависа», но уже без участия Косилова. Как сообщили «URA.RU» собственные источники, это связано с уголовным делом Косилова, совершившим ДТП, в котором пострадали жители Екатеринбурга.

Ранее Косилов сам был «лицом» и голосом агрохолдинга в медиа. «Ролики „Рависа“ размещали через рекламные фирмы, в том числе через АО „Регион-медиа“, — рассказал источник. — Теперь Косилова убирают по просьбе заказчика, то есть „Рависа“ и заменяют другими».

По словам источника это инициатива принадлежит самому Косилову. Ролики с ним после резонансного ДТП стали вызывать негатив и уже обсуждается идея бойкотировать продукцию «Рависа» из-за того, что экс-чиновник поначалу пытался переложить часть вины на пострадавших. Получить комментарий Косилова не удалось, его телефон не отвечает.

ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля. Внедорожник Косилова выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали три жителя Екатеринбурга, двое из них, молодые парень и девушка до сих пор в коме. У юноши крайне тяжелое состояние. В отношении Косилова возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД по региону.