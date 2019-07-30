Челябинцы объявляют бойкот бизнеса бывшего вице-губернатора после ДТП

В Челябинской области обсуждают бойкот продукции агрохолдинга «Равис», возглавляемого бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым. Поводом стало ДТП с тремя пострадавшими с его участием и поведение экс-чиновника после аварии.
«Предлагаю устроить бойкот покупок у агрохолдинга „Равис“. Все эти общественные порицания на всех этих барыг не действуют. На народ и общество им давно глубоко наплевать. Их заботит только собственная выгода, прибыль и кошелек — ну так давайте порадуем господ», — предложил автор поста в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК».
«Поддерживаю бойкот», — пишет Руслан Диниев. «Пусть поможет пострадавшим. Он еще „Лексус“ купит», — добавляет Денис Валеев. «Бойкот „Равису“!» — призывает Артур Низамов в группе «Подслушано Аргаяшский район» в «ВК».
«А люди без работы останутся, которые на „Рависе“ трудятся? Если вы перестанете продукцию эту брать, товарооборот и производительность снизится. Его-то совесть не замучает, а люди и семьи без работы», — замечает Татьяна Дегтярёва. «Я думаю, что лучше общественный резонанс. Петиция и т. п.», — предлагает Анастасия Аликеева. «Плевать ему на петиции, как и на людей в „Весте“. Бойкот, это и есть мера общественного воздействия, которая задевает финансовые показатели», — отвечает Диниев.
Днем 28 июля в Аргаяшском районе Lexus Косилова на встречной полосе столкнулся с Lada. При этом тяжело пострадали трое молодых людей. Экс-чиновник своей вины не признает и на связь с пострадавшими не выходит.