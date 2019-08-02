Каждого десятого кандидата в депутаты не допустили до выборов в Прикамье

8 сентября в Пермском крае выберут 341 депутата Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На предстоящие муниципальные выборы в Пермском крае более ста человек, подавших документы, не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты. По данным системы «ГАС Выборы», некоторые из более тысячи заявителей сами приняли такое решение, остальные же получили отказ.

«Основные причины отказов в регистрации: сдача недостоверных подписей, сокрытие сведений о судимостях, недостоверность, а также неполнота представленных документов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Там также отметили, что 2 августа закончилась процедура регистрации. Окончательные данные по всем кандидатам, допущенным до выборов, будут известны 5 августа.

В крайизбиркоме говорят, что текущая компания проходит спокойно. «Было подано два обращения и четыре жалобы. Все жалобы на незаконную агитацию. В предыдущие избирательные кампании в этот же период жалоб было больше», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе избиркома.

В единый день голосования, 8 сентября, в Пермском крае пройдет 23 избирательных кампании. Всего будет распределен 341 мандат в представительных органах городских округов, земских собраний и сельских поселений Прикамья.