Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать

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Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , документ, паспорт рф
Гражданство РФ получили более 13 тысяч жителей ДонбассаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жителей Луганской и Донецкой областей, обратившихся за получением российского паспорта, допрашивает военная прокуратура Украины. Об этом радиостанции «НВ» сообщил глава надзорного ведомства Анатолий Матиос.

«У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство», — приводит деловая газета «ВЗГЛЯД» его слова. По информации военного прокурора, за российскими документами обратились более 13 тысяч жителей Донбасса. Матиос отметил, что личности «значительной части» из них уже установлены. Некоторых граждан допросили прямо во время пересечения границы с Россией.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей». 17 июля глава государства расширил упрощенный режим. Сейчас гражданство РФ могут получить все украинцы, живущие в Донецкой и Луганской областях.

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