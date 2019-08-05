Вынесен приговор сообщникам криминального авторитета Овчины

Владимир Лысенков получил больший срок из-за пистолета Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесен приговор подельникам криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Осужденные признаны виновными в похищении ранее судимого Анатолия Плетухова по кличке Жид.

«Алексей Дубовой приговорен к шести годам колонии строгого режима, а Владимир Лысенков получил семь с половиной лет. Оба признаны виновными в похищении, а у Лысенкова еще незаконное хранение пистолета. С приговором не согласны, однозначно будем его обжаловать», — сообщил «URA.RU» адвокат Дубового Валерий Нагибин.

Как писало «URA.RU», Плетухов был похищен 19 октября 2017 года со своей автостоянки на улице Гражданской, 7а. Его насильно усадили в машину и увезли, больше его живым никто не видел. Лишь в начале 2019 года его труп нашли в 80 километрах от Екатеринбурга — место указал подсудимый Лысенков. Вскрытие показало, что его не убивали, Плетухов умер от сердечного приступа. Следствие считает организатором похишения Овчину. Однако из-за серьезного заболевания в апреле его выпустили из СИЗО для лечения. А позже отправили на экспертизу в областную психиатрическую больницу.