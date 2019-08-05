Пресс-секретаря пермского министерства обвинили в наживе на госконтрактах

Связь пресс-секретаря пермского министерства социального развития Ирины Воздвиженской с организацией, получившей за два года шесть контрактов, проверит управление антимонопольной службы. Проверка началась после того, как пермские СМИ начали писать, что Воздвиженская якобы является директором организации, получившей контракты. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.
«Если связь подтвердится, то будет возбуждено антимонопольное дело по ст. 17 закона о защите конкуренции», — сообщил Плаксин. Если в ходе проверки будут найдены признаки преступления, то документы передадут в полицию, поскольку закон запрещает принимать участие в торгах организациям, аффилированным к заказчику.
По данным картотеки СБИС, у частного учреждения «Центр развития местных инициатив», получившего контракты, два директора — Воздвиженская и (с 7 июля 2017 года) Наталья Коркунова. С ноября 2017 года организация заключила шесть контрактов с региональным минсоцом более чем на полтора миллиона рублей. Еще одни торги на сумму 178 тысяч рублей были выиграны 25 июля 2019 года. Дозвониться до Воздвиженской не удалось, ее телефон выключен. На сайте министерства социального развития информация об освоении денежных средств через аффилированные компании опровергается.