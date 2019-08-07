Куйвашев попросил полпреда Цуканова помочь в споре с Минобороны

Полпред Николай Цуканов и замгенпрокурора вдвоем принимали отчеты губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обвинил Министерство обороны в срыве подготовки инфраструктуры военного ведомства к отопительному сезону. Об этом он заявил на совещании по обеспечению законности в коммунальной сфере, которое провел полпред Николай Цуканов.

«Хочу обратить внимание на отсутствие паспортов готовности к отопительному сезону у более чем 100 муниципалитетов [в Уральском Федеральном округе] в прошлом году. Это недопустимо, когда города не признаны готовыми к зиме», — заявил Цуканов. Он уточнил у Евгения Куйвашева, почему в этот список попал и Екатеринбург.

Проблемы возникают на протяжении уже нескольких лет из-за инфраструктуры, которая принадлежит Министерству обороны. Для получения паспорта готовности должны быть акты от всех теплоснабжающих организаций — но принадлежащие военным объекты в городе их не предоставляют, заявил Куйвашев. «Уже 15 лет обращаемся [в Минобороны]. Как правило, отвечают, что „денег нет“», — подчеркнул Куйвашев.

Николай Цуканов поручил предоставить ему все документы по этому вопросу — в том числе ответы от военного ведомства.

На подготовку к отопительному периоду в этом году в УрФО планируется направить более 25 млрд рублей, отметил Цуканов. На замену всех сетей в УрФО необходимо 250 млрд рублей, 11 млрд будут направлены в этом году, уточнил полпред.