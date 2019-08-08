В Югре конфликт с подчиненными разрушил карьеру замначальнику ГИБДД

Скандально известный заместитель начальника сургутской ГИБДД Роман Кузовлев, которого подчиненные обвиняли в хамстве и злоупотреблении должностными полномочиями, понижен в должности. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
«После окончания служебной проверки было принято решение понизить Кузовлева в должности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО ограничились лишь комментарием, что Кузовлев привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Уполномоченный по охране труда московского профсоюза полиции в Югре Сергей Иванов в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что наказание заместителя начальника сургутской ГИБДД — не единственный результат проверки после публичной жалобы автоинспекторов. «Теперь утренний инструктаж и вечерняя сдача смены записывается на видео и отправляется в окружное управление. Кроме того, с сотрудников перестали требовать какие-то конкретные объемы по тому или иному виду нарушений», — рассказал Иванов.
Ранее URA.RU» сообщало, что сотрудники ГИБДД Сургута обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Полицейские считают, что требования их руководителя противоречат законодательству, а издаваемые приказы невыполнимы. После этого в УМВД Югры началась служебная проверка. В конце июля в отпуск с последующим увольнением ушел начальник сургутского ГИБДД Михаил Чеурин.