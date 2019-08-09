Сбербанк создаст российский «Диснейленд» с Карлсоном и Умкой

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк планирует вывести «Союзмультфильм» на международный рынок. Это станет возможным после того, как банк купит 80% одноименной дочерней компании студии ООО «Союзмультфильм». Сделку одобряют министр финансов Антон Силуанов и премьер-министр Дмитрий Медведев при условии, что у государства сохранится доля в 25% плюс одну акцию.

«Киностудия выделила несколько направлений, которые собирается развивать в ближайшее время. Среди них — выход на международные рынки, создание indoor и outdoor парков, открытие собственных магазинов, производство детско-юношеского кино», — сообщил Forbes со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

Планируется, что совместное предприятие сможет использовать персонажи Винни-Пуха, Умки, Карлсона, Чебурашки и других героев для выхода на международный рынок.

Ранее сообщалось, что Сбербанк стал акционером Rambler Group и заявил о намерении превратить холдинг в лидера российского рынка развлечений и медиа, напоминает «Национальная служба новостей».