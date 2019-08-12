Челябинское министерство отправит представителя в суд по иску экс-губернатора

Борис Дубровский (в центре) добавил хлопот бывшим подчиненным-дорожникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Министерство дорожного строительства Челябинской области отправит представителя в Московский арбитражный суд, где рассматривается иск экс-главы региона Бориса Дубровского в ФАС, по получении повестки. Об этом сообщили «URA.RU» в ведомстве, которое проходит в процессе как третье лицо.

Согласно базе данных суда, министерство оповестили о начале рассмотрения дела. Однако в Москву никто из Челябинска не приехал.

«Первое заседание было предварительным, нашего представителя там действительно не было. Как только получим судебную повестку, мы направим его в Москву», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе министерства.

Бывший губернатор Борис Дубровский оспорил решение Федеральной антимонопольной службы о картельном сговоре о торгах по ремонту и строительству дорог в регионе. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратилось АО «Южуралмост». Московский арбитражный суд объединил оба дела в одно производство. Следующее заседание, как сообщила «URA.RU» замначальника пресс-службы ФАС Дарья Силкова, назначено на 19 августа.

В заключении антиконкурентного соглашения с миндортрансом региона и АО «Южуралмост», в результате чего в 2015—2018 годах более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены с одной компанией, ФАС обвинила главу региона в марте. Десять из них, на 2,4 млрд рублей, служба сочла незаконными. Итогом скандала стала досрочная отставка губернатора, собиравшегося переизбираться на второй срок.