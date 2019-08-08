Два дела челябинского экс-губернатора Дубровского объединят

Борис Дубровский просит суд объединить дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Два процесса в Арбитражном суде Москвы с участием экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и Федеральной антимонопольной службы России объединяют в одно. С соответствующим ходатайством в суд обратился представитель Дубровского 8 августа, в первый день рассмотрения иска бывшего главы региона к ФАС. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ФАС.

«Речь идет об иске экс-губернатора к самой антимонопольной службе и об иске АО „Южуралмост“ к ФАС, где Дубровский участвует как третье лицо», — уточнили в пресс-службе центрального аппарата ФАС. Первый процесс стартовал 8 августа, второй начнется 19 августа.

«Судья примет решение об объединении дел в ближайшее время и назначит дату следующего заседания», — сообщили «URA.RU» собственные источника.

В марте ФАС обвинила Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения с миндортрансом региона и АО «Южуралмост». По мнению службы, с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области намеренно были заключены с конкретной фирмой. Десять из них, на 2,4 млрд рублей, сочли незаконными.

Материалы передали в правоохранительные органы для решения о возможном возбуждении уголовного дела. Уже после отставки Дубровский подал на ФАС в суд. По мнению экспертов, от исхода дела зависит будущее экс-губернатора, который сейчас находится в Швейцарии.