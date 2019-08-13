Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил признался, что, несмотря на любовь к украинскому языку, чаще говорит по-русски.
«В идеале было бы разговаривать по-украински. Мне украинский ближе к сердцу, но многие в моем окружении разговаривают по-русски и мать тоже», — сказал Михаил у здания Госбюро расследований, куда пришел, чтобы поддержать отца, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, передает издание «Страна.ua». Сын бывшего президента отметил, что отец несколько раз просил его говорить на украинском, но жестких мер не предпринимал.
В годы президентства Порошенко проводил жесткую политику по отношению к русскому языку. С 2014 года украинский язык практически вытеснил русский из телеэфира. В стране ввели штрафы за ввоз российских книг. Характеризуя свое правление, политик говорил, что ему удалось победить «культурную оккупацию».
Порошенко является фигурантом в 11 делах, напоминает RT. Сообщалось, что его обвиняют в отмывании денег при покупке украинского телеканала «Прямой». Юрист Андрей Портнов, который подал заявление против политика, заявил, что Порошенко оформил канал на офшорную компанию, которая фиктивно принадлежала экс-члену «Партии регионов» Владимиру Макеенко.