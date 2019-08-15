В Югре проверят полицейских, посадивших трансвестита в мужскую камеру

Трансвестит в юбке провел наедине с мужчинами несколько часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отношении полицейских из Сургута, которые на несколько часов отправили проститутку-трансвестита в мужскую камеру, инициирована служебная проверка. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в УМВД по ХМАО.

«Цель проверки — дать правовую оценку действиям полицейских, в результате которых гражданин оказался в комнате для административно задержанных», — добавили в пресс-службе полиции Югры.

Источник в полиции рассказал, что инициатором скандала стала известная в Сургуте проститутка-трансвестит из Омска Виктория, по документам являющийся Виктором. Ранее он уже обращался в полицию с жалобами на сутенера. В этот раз, по его словам, у него пропали деньги с банковской карты, но вместо заявления по этому поводу, Виктор-Виктория начал скандалить.

«Заявитель требовал, чтобы к нему обращались как к женщине, потому что он носит юбку, туфли и прическа тоже женская. Полицейские же настойчиво называли его так, как написано в паспорте — Виктор. Это его и взбесило», — рассказал информатор.

По версии полицейских, заявитель начал кричать, срывать ориентировки и оскорблять сотрудников полиции. После этого трансвестита заковали в наручники и отправили в камеру с мужчинами, которые, по его словам, к нему «приставали». Выйдя на свободу, Виктор отправился в следственное управления СКР и написал жалобу на действия полиции. «Доводы заявителя будут проверены», — рассказали журналисту «URA.RU» в следственном комитете.