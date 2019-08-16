На Урале туристов пустят на стратегическое предприятие

Уральские металлурги начали проводить экскурсии на свои предприятия прошлой осенью Фото: пресс-служба ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация проекта, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. Стартовал промышленный туризм на комбинате в октябре 2018 года.

«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод. Для того, чтобы записаться на экскурсию, достаточно сделать заявку на сайте .

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Магнитогорске в новом микрорайоне Соты сдали в эксплуатацию два четырехквартирных дома. В новостройки заселились работники Группы ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат). В церемонии сдачи домов приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, гендиректор ММК Павел Шиляев и председатель профсоюза ПАО «ММК» Борис Семенов. Название «Соты» — это аббревиатура слов СОжительство и местоимения ТЫ. Стоимость данного жилья для металлургов составила 34 тысячи рублей за кв. метр.