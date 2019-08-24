Решение Минпромторга сделает иномарки привлекательнее отечественных авто

Отмена господдержки производителей автокомплектующих может положительно сказаться на расширении ассортимента иномарок в России, что уменьшит привлекательность отечественных авто. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил вице-президент Национального Автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Минпромторг откажется от господдержки производителей комплектующих, которые импортируют продукцию в Россию. Ожидается, что эта инициатива приведет к повышению цен на российские автомобили, так как доля иностранных компонентов в них может достигать 40%. Некоторые концерны уже отреагировали и переписали ценники. Так, с августа стоимость машин повысил «АвтоВАЗ» в среднем на 0,9%. К повышению цен готовятся Hyundai и Nissan, имеющие заводы в России.
По словам Шапарина, от расширения линейки моделей иностранных автопроизводителей сегодня сдерживает разница в цене между локализованными и нелокализованными автомобилями. При этом из-за отмены господдержки производителей комплектующих цены на иномарки останутся на прежнем уровне, а цены на российские авто вырастут. Это поставит отечественный автопром в невыгодное положение. «Сейчас иномарки не могут конкурировать по цене с теми авто, которые собираются в России. С отменной господдержки автокомпонентщиков эта разница снизится. И может быть, со снижением этой разницы, иностранные автопроизводители будут расширять ассортимент в России», — пояснил Шапарин.