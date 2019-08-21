Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году

В России ожидается резкое повышение цен на автомобили в 2020 году. Причиной станет то, что крупных производителей автомобильных компонентов лишили господдержки.
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «
Аналогичные соглашения с ведомством подписывают и производители автокомпонентов. Именно эти соглашения перестанут действовать в 2020 году, что, по данным издания, неизбежно приведет к росту цен на автомобили. Так, цены на свои машины с 1 августа уже изменил «АвтоВАЗ», увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9%. Также к увеличению стоимости авто готовятся Hyundai и Nissan.