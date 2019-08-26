Родовое село Кадырова переименовали

О переименовании села объявил сам глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чечне родовое село главы республики Рамзана Кадырова переименовали в честь его отца Ахмата Кадырова. Теперь населенный пункт называется Ахмат-Юрт.

«Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте чеченского лидера. По мнению Кадырова, это событие свидетельствует об уважительном отношении руководства страны к памяти его отца — Ахмата Кадырова.

С инициативой о переименовании села, по данным главы Чечни, ранее выступили жители этого населенного пункта. Рамзан Кадыров утверждает, что он не был инициатором изменения названия селения, однако не стал противиться решению населения. В мае решение о переименовании Центороя было единогласно принято на народном сходе, позднее его утвердили парламент и правительство Чечни.

Чеченские власти уделяют большое внимание развитию и благоустройству села. В частности, в нем построена мечеть имени Абдул-Хамида Кадырова. Также средней школе, расположенной в Центорое, присвоено имя Ахмата Кадырова.

Первый президент Чеченской республики Ахмат Кадыров был убит в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года. На центральной трибуне стадиона «Динамо» сработало взрывное устройство. Взрывчатка была заложена заранее при реконструкции стадиона. Кадыров-старший был ранен и умер по дороге в больницу. 15 июня 2006 года было распространено заявление террориста Шамиля Басаева, в котором тот взял на себя ответственность за убийство Кадырова. Сам Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года.