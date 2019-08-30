Зеленского пригласят на празднование 75-летия Победы в Москве

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Официальное приглашение Зеленскому направит Кремль, сообщает РИА «Новости». Помимо президента Украины, на празднование Дня Победы в 2020 году приглашены лидеры других стран, в том числе президент США Дональд Трамп. По словам Ушакова, ответа на приглашение от Трампа еще не было.
Свое участие в праздновании уже подтвердили лидеры Франции, Чехии, Индии, Кубы, Венесуэлы и многие из стран СНГ. Официально участие подтвердили примерно 17 лидеров, отметил Ушаков. Также приглашения были направлены канцлеру ФРГ Ангелу Меркель, премьеру Великобритании Борису Джонсону и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, добавляет RT.