Школа на Урале не может начать учебный год из-за «наследия» пленных немцев

Школа №84 в Екатеринбурге не может принять учеников из-за ремонта коммуникаций, которые строили еще пленные немцы после Великой Отечественной войны. Детей боятся пускать в школу из-за глубокого котлована во дворе учебного заведения.
«Работы затянулись и не были завершены в срок из-за неожиданно большого объема ветхих коммуникаций. Эти трубы еще пленные немцы в 1950-е годы прокладывали, и их никогда не ремонтировали. Водоотведение мы уже завершили. Планируем в ближайшие два дня обеспечить доступ детей в школу», — сообщили «URA.RU» в екатеринбургском филиале Жилищно-коммунального управления Министерства обороны РФ. Школа находится на территории 19-го военного городка, поэтому ремонт коммуникаций ведут военные коммунальщики.
«Завтра под инструктаж попробуем запустить в школу детей из 8-11-х классов, поставим пост охраны. Надеемся на их разум, маленьким в школу пока нельзя. Самое страшное, что там вырыт котлован длиной метров 10, как будто под дом. Стоит техника. Сегодня с утра не видела ни одного рабочего. Поэтому сомневаюсь, что в ближайшие дни они что-то сделают. Трубы очень старые, их действительно надо менять, школьный подвал регулярно затапливает канализацией», — поделилась с «URA.RU» директор школы № 84 Татьяна Плюхина.
В ЦЖКУ по ЦВО пообещали, что «к исходу 5 сентября будут завершены работы по благоустройству территории с восстановлением плиточного покрытия для беспрепятственного прохода между основным корпусом и корпусом начальной школы».