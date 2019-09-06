05 сентября 2019
04 сентября 2019

На Урале третьеклассник угнал машину отца и поехал в школу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик сел за руль, запомнив, как это делают взрослыеФото: ГИБДД Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) девятилетний мальчик взял у отца ключи от машины LADA Priora и поехал в школу. Выезжая из двора, он врезался в иномарку, которая ехала по главной улице.

«Выезжая с парковки около дома №53 на улице Окунева, водитель „Лады“ врезался в Mitsubishi. Иномарка под управлением 32-летней женщины двигалась в сторону улицы Энтузиастов. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного авто находился девятилетний школьник», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД Нижнего Тагила.

Мальчик никогда не сидел за рулем, но видел, как это делают взрослые. При столкновении он получил ушиб носа. Отвечать за поступок третьеклассника придется его родителям.

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