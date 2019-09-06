Мальчик сел за руль, запомнив, как это делают взрослые
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) девятилетний мальчик взял у отца ключи от машины LADA Priora и поехал в школу. Выезжая из двора, он врезался в иномарку, которая ехала по главной улице.
«Выезжая с парковки около дома №53 на улице Окунева, водитель „Лады“ врезался в Mitsubishi. Иномарка под управлением 32-летней женщины двигалась в сторону улицы Энтузиастов. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного авто находился девятилетний школьник», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД Нижнего Тагила.
Мальчик никогда не сидел за рулем, но видел, как это делают взрослые. При столкновении он получил ушиб носа. Отвечать за поступок третьеклассника придется его родителям.