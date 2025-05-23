Вассерман высказался об инциденте с иконой на ЕГЭ в Екатеринбурге

В иконах школьники могут пронести на ЕГЭ шпаргалки, поэтому учителя перестраховываются и могут не пустить с религиозными вещами на экзамен, как это произошло в гимназии №39 Екатеринбурга. Таким мнением поделился с корреспондентом URA.RU член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что иконы не запрещены, но и не входят в список разрешенных вещей на ЕГЭ.
«Я не помню полный список того, что на ЕГЭ можно проносить, что нельзя. Скорее всего, в списке предметов, явно указанных как допустимые, иконы нет. Но там вообще почти ничего нет. Тут есть несколько проблем. Наша изобретательность по части маскировки шпаргалок так велика, что значительная часть экзаменаторов просто боится. А вдруг принесут очередную шпаргалку, я ее не распознаю вовремя, а потом будет куча проблем», — объяснил поступок учителей гимназии Вассерман.
Депутат добавил, что лучше не испытывать педагогов и приносить на ЕГЭ только то, что разрешено. А также «действовать по принципу — даже Господь Бог помогает только тем, кто сам себе помогает».
В Екатеринбурге началась пора экзаменов у учеников 11-х классов. 23 мая они сдают экзамены по истории, литературе и химии. В гимназии №39 ученицу не пустили в кабинет ЕГЭ с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе. Позже школьница призналась URA.RU, что икона является для нее оберегом.
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