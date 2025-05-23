В Екатеринбурге ответили активистам, которые попытаются сорвать концерт Арбениной

В случае необходимости представители мотофестиваля «Движение» в Екатеринбурге будут общаться с активистами, если они попытаются сорвать концерт Дианы Арбениной. Певица стала хедлайнером мероприятия, но ее выступления регулярно пытались запретить.
«Мы очень внимательно относимся к подбору музыкантов, как и любой организатор фестиваля, это нормально. 7 июня в Москве на „Лукойл Арене“ [у Арбениной концерт], где будет примерно 60 тысяч человек. Наверное, это индикатор. Мне, может, тоже нравятся какие-то другие музыкальные направления, которые люди не разделяют, но то, что этот человек сделал большой вклад в музыкальную индустрию, его здесь любят и он будет выступать не за деньги — [факт]. Если кто-то останется недовольным, очень много в Екатеринбурге прекрасных мест и развлечений, где можно найти себе место и не раздражаться. Что касается „Русской общины“, там ребята все адекватные, пообщаемся», — заявил URA.RU сопредседатель оргкомитета Владимир Кашкин.
Ранее концерт Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в Оренбурге из-за доносчиков. В Екатеринбурге также пытались сорвать выступление, но не получилось. Певица вызвала возмущение у «Русской общины» тем, что она продолжает выступать в России, хотя ранее критиковала СВО.
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